Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık - Son Dakika
Üye Girişi

Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık

22.10.2022 22:34

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu Ece Dizdar'ın kalçasının tamamen açılmasına aldırış etmemesine takipçilerinden, "Tüm kalçan açıkta" gibi yorumlar geldi.

Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

KIRMIZILAR İÇİNDE POZUNU PAYLAŞTI

Dizdar, bu sefer de Instagram'dan kırmızılar içindeki pozlarını takipçileriyle paylaştı. Dizdar'ın yerden çekim olan fotoğrafında kalçasının açıldığı görüldü.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Ünlü oyuncunun bu fotoğrafına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Takipçileri Dizdar için, "Yine çok güzelsin, harika poz, tüm kalçan açıkta" gibi ifadeler kullandı.

İşte o pozlar:

Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık
YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık

Gizli Saklı, Ece Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Başakşehir galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hocası Jesus o futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi
22:54 MetroPoll'ün son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en yakın rakibi arasındaki fark dikkat çekti
22:31 Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım
22:19 Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık
22:01 Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi
21:33 Aracında boğazından defalarca bıçaklanan taksi şoförü yaşamını yitirdi
20:58 İngiliz gelinin ortalığı karıştıran talepleri damadı kaçırdı
21:00 Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın
20:51 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan seçimlerin ikinci tura kalması durumunda sergileyecekleri tavrı açıkladı
20:42 Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 22:58:39. #1.11#
SON DAKİKA: Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement