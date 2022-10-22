Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık

Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

KIRMIZILAR İÇİNDE POZUNU PAYLAŞTI

Dizdar, bu sefer de Instagram'dan kırmızılar içindeki pozlarını takipçileriyle paylaştı. Dizdar'ın yerden çekim olan fotoğrafında kalçasının açıldığı görüldü.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Ünlü oyuncunun bu fotoğrafına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Takipçileri Dizdar için, "Yine çok güzelsin, harika poz, tüm kalçan açıkta" gibi ifadeler kullandı.

İşte o pozlar: