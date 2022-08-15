Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan Tuğutlu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" diyerek sevenlerini şaşırttı.

BEBEK GELİYOR

Gazeteci Behlül Aydın'ın haberine göre 32 yaşındaki oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu'nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.