Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi

15.08.2022 14:39
Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergün ile gizlice evlendiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan Tuğutlu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" diyerek sevenlerini şaşırttı.

BEBEK GELİYOR

Gazeteci Behlül Aydın'ın haberine göre 32 yaşındaki oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu'nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.

Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi
Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi
YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyhun Ergün, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gizlice evlenen güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu öğrenildi - Son Dakika
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