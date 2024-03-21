Güzel oyuncu Nevide Çiçek\'ten, Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi hakkında şok açıklamalar: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş

Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile sevgili olan oyuncu Nevide Çiçek, Mehmet Ali Erbil ve yeni sevgilisi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Erbil hakkında zehir zemberek açıklamalar yapan Çiçek, kendisiyle anıldığı için çok pişman olduğunu belirtti. Erbil'in kendisine çok nankör davrandığını iddia eden Çiçek, yeni sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.
Mehmet Ali Erbil ile geçirdiği zaman için pişman olduğunu belirten Çiçek, "Onunla geçirdiğim 1 dakikaya dahi üzülüyorum. Yeni sevgilisiyle kendisine mutluluklar diliyorum, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Sahte samimiyetlerine ve sevgililiklerine devam etsinler. Malum kişi beni idol olarak görüyor. Önce bir diksiyon kursuna gitsin" dedi.
Modellikte başarısını taçlandıracak dereceleri olduğunu ifade eden Çiçek, "Modelliği severekte yapıyordum fakat oyunculuk benim için çok farklı bir yerdeydi. Gerek ileri zamandaki kariyerim için gerek beni geliştireceğine daha çok inandığım için oyunculuğa başlama kararı aldım. Eğitimlerim başladı, Yapımcım Savaş Uğurlu'dan güzel teklifler de aldım, yakın zamanda ekranlarda görüşmek üzere" diye konuştu.
Bir dönem sevgilisi olan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de son kez açıklama yapan Nevide Çiçek, "Mehmet Ali Erbil'le bırakın sevgili olmayı, onunla geçirdiğim 1 dakikaya dahi üzülüyorum. Kendisinin nankörlüğü ve yüzüme ayrı arkamdan ayrı konuşması hepinizce aşikar. Kendisiyle geçmiş zamanki ilişkim ve hakkımda çıkartılan yalan yanlış haberler yüzünden birçok projem iptal oldu, yeni yeni düzeltiyorum. Bundan sonraki süreçte kendisi hakkında herhangi bir soru veya yakıştırma duymak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın, oyuncu olmak istediğine dair yaptığı açıklamaları da değerlendiren Çiçek, "Şimdi yeni bir sevgilisi var, ikisine de ayrı ayrı mutluluklar diliyorum, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Sahte samimiyetlerine ve sevgililiklerine devam etsinler. Malum kişinin de benim kariyer kararımdan sonra oyunculuk eğitimi almaya başlaması beni idol olarak gördüğü anlamına gelir. Bu da hoşuma gider, devam etsin. Bir ben olmak kolay değil neticede fakat önerim: Önce bir diksiyon kursuna gitsin. Role girmekten daha önemli olan şey konuşmayı bilmektir, sonra benimle aynı kulvarda koşmaya başlar" dedi.
Hızlandırılmış eğitime başladığını ifade eden Çiçek, "Güzel projelerle yakında karşınızda olacağım. Şu an programım fazlasıyla yoğun. Eğitimlerim, iş görüşmelerim, hızlandırılmış bir şekilde sektöre giriş yapmış bulundum. Çok yakın zamanlarda ekranlardayım. Asla rol ayrımı yapmam. Ben bir oyuncuyum ve senaryo neyi yapmamı gerektiriyorsa onu yaparım. Neticede işim bu ve işime de kendime de saygım ve güvenim sonsuz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Magazin › Güzel oyuncu Nevide Çiçek'ten, Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi hakkında şok açıklamalar: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş - Son Dakika
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