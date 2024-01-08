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Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti - Son Dakika
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Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı bitti. İkilinin gece yarısı kavga ettikleri ve lüks rezidansı ayağa kaldırdığı öne sürüldü. Ayrıca oyuncu Devrim Özkan'ın lüks isteklerinin ilişkide büyük kriz çıkardığı ve bardağı taşıran son damla olduğu konuşuluyor.

08.01.2024 - 17:06,  Güncelleme: 17:43
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın dillere destan aşkı sona erdi. Güzel oyuncunun lüks isteklerinin ünlü futbolcuyu maddi sıkıntıya soktuğu ve ikilinin bu yüzden büyük kavga ettikleri söyleniyor.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Torreira, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyordu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı. Birkaç gün önce birbirleriyle ilgili sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yaratmıştı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırmıştı.

Güzel oyuncunun lüks istekleri bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgalarla son buldu

BÜYÜK AŞK KAVGAYLA BİTTİ

Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Özkan ve Torreira aşkı kavga ile sona erdi. İddiaya göre, Torreira'nın rezidansında sabaha karşı bağırış ve kavga sesleri herkesi ayağa kaldırdı. Devrim Özkan'ın lüks ve sonu gelmeyen istekleri futbolcuyu bıktırdı.

Güzel oyuncunun lüks istekleri bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgalarla son buldu

LÜKS İSTEKLER KRİZ ÇIKARDI

Devrim Özkan'ın 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çanta gibi istekleri derken Torreira'nın harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun takımdan alacağı ücrette de aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı.

Güzel oyuncunun lüks istekleri bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgalarla son buldu
Güzel oyuncunun lüks istekleri bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgalarla son buldu
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira\'nın destansı aşkı kavgayla bitti
YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Ne aşkı yaaaa Yanıtla 32 0

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, kavga, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti - Son Dakika
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