Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın'ın şimdilerde ne yaptığı hayranları tarafından merak ediliyor.
İlk kez 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyuran Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Diziden ayrıldıktan sonra çeşitli projelerde yer almaya devam eden Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girmişti.
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve şimdilerde 2 çocuğu olan Pınar Aydın, şimdilerde sosyal medya hesabından dizi fragmanları yerine mutlu aile fotoğraflarını paylaşıyor.
İşte Pınar Aydın'ın son hali;
Son Dakika › Magazin › Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar, bambaşka biri oldu! İşte yeni görünüşü - Son Dakika