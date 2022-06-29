Güzelliğinin Kitabını Yazıyor! - Son Dakika
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Güzelliğinin Kitabını Yazıyor!

29.06.2022 21:21
Güzelliğinin Kitabını Yazıyor!

Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, Bebek Otel'den çıkarken görüntülendi. Derin Talu hızlıca arabaya doğru yönelirken, Defne Samyeli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Defne Samyeli "Arabam gelene kadar konuşalım. Sabah erkenden çekimimiz var. Derin'in kapak çekimi var, benim de başka bir çekimim var. Şimdilik söyleyemiyorum." dedi.

Konser maratonundan da bahseden Samyeli "Bodrum sahnelerimiz olacak. Onun dışında yine Alaçatı ve Göcek'te sahnelerimiz var. Kışın dönemine bir yandan hazırladığımız projelerimiz var sürpriz. Bir yandan kaslarımız hep kuvvetli kalsın diye devamlı konser veriyoruz." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı sahne kıyafetleri ve bikinili pozlarının çok beğenilmesi üzerine ise Samyeli "Çok özeniyorum hem kendime hem hayatıma. Hem yaptığım işe çok özeniyorum, onun da karşılığını alıyorum. Repertuarı devamlı yeniliyorum. Her gece üzerine çalışıyorum." dedi.

Muhabirlerin "Sosyal medyadan da size baya yorum geliyordur formunuzu nasıl koruduğunuza dair. Var mıdır bunun bir formülü?" sorusuna Samyeli "Kitap yazıyorum. Benim amaçlarımdan bir tanesi ilham ve motivasyon kaynağı olabilmek. Onu da yaptığıma inanıyorum. Çünkü çok olumlu tepki alıyorum ve ona da seviniyorum. Hayatta kendinize bakarsanız vücut bunun karşılığını kesinlikle veriyor. Bunun ile ilgili kitap yazıyorum, bitmek üzere." diyerek kızı Derin Talu ile arabasına bindi.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Defne Samyeli, Derin Talu, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzelliğinin Kitabını Yazıyor! - Son Dakika

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