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Güzellik salonunun açılışını ünlü isimler yaptı - Son Dakika

Güzellik salonunun açılışını ünlü isimler yaptı

16.11.2021 00:57
Güzellik salonunun açılışını ünlü isimler yaptı

Güzellik Uzmanı Sevim Alan, İstanbul'daki 12'nci güzellik merkezini Üsküdar'da renkli bir programla hizmete açtı.

Güzellik Uzmanı Sevim Alan, İstanbul'daki 12'nci güzellik merkezini Üsküdar'da renkli bir programla hizmete açtı. Alan, açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ünlü sanatçılar Ceylan ve Altay'la birlikte kesti.

Güzellik uzmanı Sevim Alan, "Sevim Alan Beauty Palace" adını taşıyan güzellik merkezi zincirini büyütmeye devam ediyor. Üsküdar'da düzenlenen açılış programı renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile müzik dünyasının ünlü isimleri Ceylan ve Altay da katıldı. Sevim Alan açılış kurdelesini 3 ünlü isimle birlikte kesti.

"İçimiz gibi dışımızda güzelleşecek"

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yaptığı açılış konuşmasında Sevim Alan'a başarı dileğinde bulundu: "İçimiz gibi dışımız da güzelleşecek burada. Hemşerilerimiz, hanımefendilerimiz hizmet alacaklar. Burası aynı zamanda muhabbetin bol olduğu, kahvelerin içildiği, dostlukların kazanıldığı, ilişkilerin kurulduğu bir mekan olacak. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyoruz."

Pastalar kesildi, halaylar çekildi

Kurdele kesiminin ardından Sevim Alan, yakın dostları Ceylan ve Altay'la birlikte pasta kesti. Bando takımının şovlarının ardından davetliler, davul zurna eşliğinde halay çekerek keyifli dakikalar geçirdi. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan ve daha önce dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın ekibinden ortaklık teklifi aldığı haberleriyle gündeme gelen Sevim Alan, yeni şube için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Güzel işler yaptığımız için tercih ediliyoruz, bu sayede şube sayımız da artıyor, çok mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Milletvekili, Hasan Turan, İstanbul, Üsküdar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Güzellik salonunun açılışını ünlü isimler yaptı - Son Dakika Magazin


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