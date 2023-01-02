Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı - Son Dakika
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Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı

02.01.2023 11:27

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı. Tiyatro yaptığı için diziden çıkarıldığını söyleyen Belgün, "Hayatımın en zor dönemiydi. Annem kanserdi ve tiyatrodan küçücük bir para kazanıyordum" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Nilgün Belgün, hayatının en zor günlerini anlattı.

"TİYATROYU SEÇTİĞİM İÇİN YABANCI DAMAT'TAN AYRILMAK ZORUNDA BIRAKILDIM"

Kalaycıoğlu'nun "Hayatının en büyük hüznü ne?" sorusu üzerine konuşan Belgün, " Yabancı Damat'ta oynuyordum, annem de kötü hastalıkla mücadele ediyordu. Bana 'ya tiyatro ya dizi. Asıl parayı diziden kırıyorsun' dendi. Ben tiyatroyu seçtiğim için diziden ayrılmak zorunda bırakıldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Annem kanser ve tiyatrodan küçücük bir para alıyordum. Bunları hepsini kurtarmak benim hayatımın en zor zamanıydı" dedi.

"TV8'DEN KAZANDIĞIM PARAYA VERGİ SIRALAMASINA GİRDİM"

Diziden kovulduktan sonra aldığı iş teklifinden bahseden usta oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Allah hep iyilerin yanındadır. Suçsuz bir şekilde diziden ayrıldığım için TV8'den sabah kuşağı programı teklifi aldım. Çok da iyi bir parayla... Hatta oturduğum evi sabah kuşağından kazandığım parayla aldım. Müthiş bir iş yaptım. Yabancı Damat'tan kovuldum ama Türker İnanoğlu bunu kabul etmiyor. Ona kırgın değilim, teşekkür bile ediyorum. Çünkü dizide olsaydım o programı yapamazdım. Programdan çok iyi paralar kazanınca vergi sıralamasına bile girmiştim."

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Son Dakika Magazin Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı - Son Dakika


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