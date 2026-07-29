Hacı Sabancı\'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Sabancı, kep giydiği mezuniyet karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiye kayınvalidesi Arzu Sabancı dahil olmak üzere pek çok tanıdık isim tebrik mesajı yağdırdı. Ancak yorumlar arasındaki bir isim sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Aygün Aydın

AYGÜN AYDIN DA YORUM YAPTI

Geçmişte Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığını iddia ederek yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık magazin gündemini meşgul eden Aygün Aydın, Nazlı Sabancı’nın mezuniyet fotoğrafının altına imalı bir tebrik mesajı bıraktı.

Aydın, Instagram üzerinden yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: "Tebrik ederim Nazlıcım başarılarının devamını dilerim. Okumak isteyen ama acaba artık geç mi diye düşünen tüm kadınlara örnek olsun"

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDIRDILAR

Aygün Aydın'ın "Nazlıcım" diyerek samimi bir dille başladığı ancak içerisinde hafif bir iğneleme sezilen yorumu, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi. Yorumun altına yüzlerce yanıt verilirken kullanıcılar, "Sabancı ailesinin peşini yine bırakmadı", "Tebrik mi etti, laf mı soktu anlaşılamadı" şeklinde yorumlarda bulundu.