Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi - Son Dakika
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Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi

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Hadise Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu aşk pozuyla koydu.

14.01.2025 15:24
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Özel hayatı kadar yaptığı olduğu çıkışlarla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son olarak Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerinde yer aldığı üstlendiği "Esas Oğlan" dizisinde rol almıştı. Buradaki cesur sahneleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

İkili aşklarına dolu dizgin devam ederken Hadise'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla paylaşım yapan Hadise ilk kez sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı.

İşte Hadise'nin paylaştığı o kareler;

Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi
Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi
Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi

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Son Dakika Magazin Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Bu Kim:
    bunlarin rezillikkerini görmek istesek magazin sitesine bakardim senin derdin ne sondakika? 148 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Milli kaşarımız 92 1 Yanıtla
    Bayram :
    Yüzde yüz degil, ham maddesini bizden alip belcikada üretip bize kakaladilar :)) 2 0
  • Fahri Sağgül:
    Bunların alayı para avcısı daldan dala para neredeyse bunlar'da oraya bunların yaşam tarzı bu 68 1 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    şimdiki tokmakcısı bumu 51 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    kaşar da baya zamlanmış 41 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Para var huzur var demektir 25 7 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    motoru saglam olan devamlı binici değiştiriyor..bu da en saglam motorlardan herhalde.. 28 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Yönetmeni iyi tahrik etmiş demek ki. 23 1 Yanıtla
  • Hasan Hüseyin Tan:
    DÜRZÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ 16 3 Yanıtla
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