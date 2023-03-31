Hadise'den iddialı poz! Yeni şarkısı için küvette yarıçıplak fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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Hadise'den iddialı poz! Yeni şarkısı için küvette yarıçıplak fotoğraf paylaştı

31.03.2023 09:33

Hadise, sosyal medya hesabından küvette yarıçıplak verdiği bir pozu yayınlayarak yeni şarkısı Feryat'ın 14 Nisan'da çıkacağını duyurdu. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, 14 Nisan'da yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

KÜVETTE POZ VERDİ

Yeni şarkısının klibi için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise, 14,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı. Hadise şarkı kapağı için üstsüz şekilde küvete girerek poz verdi. Hadise'nin küvette yarıçıplak verdiği pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hadise çok cesur! Yeni şarkısının kapağı için küvette yarı çıplak poz verdi
Hadise çok cesur! Yeni şarkısının kapağı için küvette yarı çıplak poz verdi
YORUMLAR (3)
  • Ahmet eren Kacmaz: Mide bulandırıcı Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Eren Doruk: ee tabiii masraflar cok para lazim,duydun mu reza ? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Onay: yarı çıplak deyip moralimi bozmayın belki çırılçıplaktır. nerden biliyorsunuz :) Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Hadise'den iddialı poz! Yeni şarkısı için küvette yarıçıplak fotoğraf paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'den iddialı poz! Yeni şarkısı için küvette yarıçıplak fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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