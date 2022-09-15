Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı - Son Dakika
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Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

15.09.2022 18:10
Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanıyor. Önceki gün Dinçerler'e dava açan ünlü şarkıcı, bu hamlesinin ardından iş insanını sosyal medya hesaplarından sildi. Hadise, dava dilekçesinde psikolojik baskı gördüğünü ifade ederken Mehmet Dinçerler, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylediği bir metin yayınlayıp tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Çıkan haberlerden sonra ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

İş insanı Mehmet Dinçerler ise sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı;

"Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmalar' görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..."

Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Önce sosyal medya hesaplarından birbirleri silen Hadise ve Mehmet Dinçerler, daha sonrasında beraber oldukları tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Hadise'nin açıklamasının ardından sessizliğini bozan Dinçerler yazılı bir metin paylaşarak ortaya atılan tüm iddialara cevap verdi. Mehmet Dinçerler, paylaştığı açıklamadan sonra aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.


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Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi... Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi... Mehmet Dinçerler'den, Hadise'ye yalanlama: Şaşkınlıkla karşılıyorum Mehmet Dinçerler'den, Hadise'ye yalanlama: Şaşkınlıkla karşılıyorum

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Son Dakika Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı - Son Dakika


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