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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler - Son Dakika

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler

29.12.2021 13:04

Önceki akşam bir hastaneden çıkarken görüntülenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, karşılarında basın mensuplarını görünce köşe bucak kaçmaya çalıştı. Trafikte kırmızı ışığı ihlal eden ikili, polis kontrolünden de kaçmaya çalıştı.

Bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler önceki akşam bir özel hastaneye gitti. Hastane yönetimi birbirine kattıkları ileri sürülen çift, karşılarında basın mensuplarını görünce ne yapacaklarını bilemediler.

TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİLER

Magazin Burada kameralarına yakalanan çift, araçlarıyla evine giderken trafik kurallarını hiçe saydı. Basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden ikili, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı. Aracın içinde maskeyle oturan çift, muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği alt üst ettiler
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Mehmet Dinçerler, Hastane, Hadise, Polis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler - Son Dakika
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