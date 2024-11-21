Hadise ve Seda Bakan \'Esas Oğlan\' filminin galasında aynı kıyafeti giydi

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Dün akşam gerçekleşen 'Esas Oğlan' dizisinin galasında poz veren Hadise ve Seda Bakan aynı kıyafeti giydi. Dizide başrolleri paylaşan iki ismin kıyafet tercihinin bir örnek olması dikkat çekti. Kıyafet tercihleri ile ilgili ortak bir açıklama yapan ikili, ''Aynı elbiseyi giymek istedik iki kadın olarak birbirimizi destekliyoruz. Hem de kim güzel, kim değil böyle bir şey de olsun istemedik'' dedi.

Hadise ve Seda Bakan, omuz dekolteli, kadife görünümlü ve derin yırtmaçlı bir örnek elbiseleriyle galanın kırmızı halısına damga vurdu.

'BİR KAHRAMANLA ÇALIŞTIK'

Öte yandan Hadise,aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının 'esas oğlan'ı bulma arayışını anlatan "Esas Oğlan" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ünlü şarkıcı, hakkında aşk dedikoduları çıkan dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilgili ''Bir kahramanla çalıştık çok mutluyum'' dedi.

Galada duygularını anlatan Hadise şöyle konuştu;

"Çok mutluyum. Benim için ilk tecrübeydi, çok çalıştık. Yanımda zaten Şampiyonlar Ligi oyuncuları var, onlardan çok şey öğrendim. Umarım herkes sever. Seyircilerimiz çok keyifli bir şey izleyecek, bundan emin olabilirler" dedi. Hadise yönetmen Şenol Sönmez için ise "Yönetmen bir işin, bir projenin kahramanıdır. Tabii ki oyunculuk, senaryo çok önemli ama olayı sizlere sunan kişi hocadır. Biz bir kahramanla çalıştık ve ben bundan dolayı çok çok mutluyum"