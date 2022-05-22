Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi - Son Dakika
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Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi

22.05.2022 10:34

Ünlü rapçi Murda ile ile ortak projesi 'İmdat' için klip çeken Hadise paylaştığı kareyle yeni imajını sevenleriyle buluşturdu. Ünlü popçunun yeni imajı ise Kardashian kardeşlerden Khloe Kardashian'a benzetildi.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, hayranlarını sevindiren bir paylaşım yaptı. Sene başında O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı sevilen rapçi Murda ile birlikte şarkı çıkaracakları sinyalini veren Hadise'den beklenen paylaşım geldi.

KLİP ÇEKİMİ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı ise klip müjdesinin önüne geçti.İmajını değiştiren ve saçlarını sarı yapan Hadise'yi görenler dünyaca ünlü şov yıldızı Khloe Kardashian'a benzetildi.

Hadise imaj değiştirdi, gören herkes aynı yorumu yaptı
Hadise imaj değiştirdi, gören herkes aynı yorumu yaptı
Hadise imaj değiştirdi, gören herkes aynı yorumu yaptı
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