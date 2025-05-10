''Hadise'yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu'' - Son Dakika
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Magazin

''Hadise'yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu''

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Magazin gündemi bu hafta da Haberler.com stüdyosunda masaya yatırıldı. Hakan Solaker, "Hadise bence eleştiriyle besleniyor, bunu bilerek yapıyor" derken Gökay Kalaycıoğlu ise "Sevilmeyi başaramadı, Hadise'yi sevmiyorlar" ifadelerini kullandı.

10.05.2025 16:45  Güncelleme: 17:12
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Ünlü şarkıcı Hadise, sahne tarzı ve açıklamalarıyla yeniden gündemde. Son dönemde tercih ettiği sahne kostümleri bazı çevrelerce eleştiri konusu olurken, Hadise kendisine yöneltilen yorumlara sahneden cevap verdi. Amsterdam'da sahneye çıkan başarılı sanatçı, özgür kimliğini savundu. Hadise, "Bu aralar fena üzerime geliyorlar. Her yerden saldırıyorlar. Dansıma laf geliyor, özgür konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor. Ama ben buyum. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız," diyerek isyan eden Hadise, eleştirilere meydan okudu.

"MAGAZİN GÜNDEMİNE OTURMAYI SEVİYOR"

Hadise'nin açıklamaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, "Magazin Bahane" programında da masaya yatırıldı. Program yorumcularından Hakan Solaker, Hadise'nin eleştiriler karşısındaki tutumunu değerlendirdi. Solaker, Hadise'nin magazin dünyasında kalmak için bilerek polemik yarattığını öne sürdü, "Hadise kendisini eleştirmek için bence eleştiriyle besleniyor. Bazı insanlar eleştirilmeyi sever ve bundan beslenir. Hadise bunu bilerek yapıyor. Magazin gündemine oturmayı seviyor. Eğer oyunu kuralına göre oynasa bu duruma gelmezdi. Ama hiç akıllanmıyor."

'Hadise'yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu'

"HADİSE SEVİLMEYİ BAŞARAMADI"

Program sunucusu Gökay Kalaycıoğlu ise Hadise'yle ilgili kişisel tespitlerini dile getirdi. Ünlü ismin popülaritesini kabul eden Kalaycıoğlu, buna rağmen toplumun büyük bir kısmı tarafından benimsenmediğini savundu. Kalaycıoğlu, ünlü ismin şöhretini sorgulamazken, toplum tarafından yeterince sevilmediğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı, "Hadise organik bir ünlü. Popülerliği, şöhreti tartışılmaz. Son dönemde yaptığı müziği de oldukça beğeniyorum. Ancak Hadise'nin şöyle bir sorunu var: Sevilmeyi başaramadı. Hadise'yi sevmiyorlar. Her gün hakkında olumlu ya da olumsuz haber çıkması, toplumun onu sevdiği anlamına gelmez. Hadise'yi sevenlerle sevmeyenleri mukayese ettiğimizde, sevmeyenler çok daha fazla. Buna ben de dâhilim, Hadise'yi severken, sevmekten istifa eden çok insan oldu."

'Hadise'yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu'
\'\'Hadise\'yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu\'\'

Gökay Kalaycıoğlu, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Hadise'yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu'' - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Hem Özgür (!) Hem Cesur (!) Hem Ahlaksız, Hem rezil. 52 6 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    tam bir kaşar 10 0 Yanıtla
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