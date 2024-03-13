Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor

Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum

Oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1 buçuk saatte 700 metre ilerideki evine gidemediğini ifade ederek isyan etti. Sosyal medyada canlı yayın açan ünlü oyuncu, ''Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b.ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka da gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!'' diye haykırdı.