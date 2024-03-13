Yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin ile gözlerden uzak kısa süreli bir ilişki yaşayan Sancaktutan, gönlünü yapımcı Sadri Alışık'a kaptırdı. Alışık bir süredir Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yönetiyordu. Birbirini tanıma aşamasında olan ikili, özel hayatlarıyla ilgili sessizliğini koruyor.
Son Dakika › Magazin › Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor - Son Dakika
Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan Tayyar ile Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam yaptıkları gerekçesiyle 550 bin TL ceza aldı.
Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık bu hafta yayınlanacak bölümle kadrodan ayrılıyor.
Ünlü oyuncu Özge Özder, Şener Şen'in birinin fotoğraf çektirme isteğini reddetmesine yönelik sosyal medyada yapılan linç kampanyasına tepki gösterdi. Özder, haksız yorumların yeri olmadığını belirterek, Şen'in büyük bir acı yaşadığını ve karşı tarafı da düşünmek gerektiğini vurguladı. Şener Şen'in yaşadığı gerginlik, ünlü isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan utandıran anları akıllara getirdi.
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Sadri Alışık ile flört etmeye başladı. İkilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.
Usta oyuncu Nilgün Belgün, Müzikonair sosyal medya canlı yayınında dizi teklifleriyle ilgili konuştu. Belgün, komedi rollerinden sıkıldığını ve drama oynamak istediğini belirtti. Ayrıca tiyatronun kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 13-17 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.
Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.
Oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1 buçuk saatte 700 metre ilerideki evine gidemediğini ifade ederek isyan etti. Sosyal medyada canlı yayın açan ünlü oyuncu, ''Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b.ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka da gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!'' diye haykırdı.
İngiliz kraliyet ailesindeki önemli isimlerden biri olan Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı soylu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddia ediliyor. William'ın daha önceki aldatma skandalları ve Kate'in ameliyat sonrası ortadan kaybolmasıyla iddialar alevleniyor.
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