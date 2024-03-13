Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor - Son Dakika
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Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor

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Hafsanur Sancaktutan, son olarak Kerem Bürsin ile ilişki yaşadıktan sonra yapımcı Sadri Alışık ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Alışık, Sancaktutan'ın ailesinin tiyatro ve kültür merkezini yönetiyordu. İkili, ilişkileri hakkında sessizliklerini koruyor.

13.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:27
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Yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin ile gözlerden uzak kısa süreli bir ilişki yaşayan Sancaktutan, gönlünü yapımcı Sadri Alışık'a kaptırdı. Alışık bir süredir Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yönetiyordu. Birbirini tanıma aşamasında olan ikili, özel hayatlarıyla ilgili sessizliğini koruyor.

Hafsanur Sancaktutan gönlünü Sadri Alışık'a kaptırdı
Hafsanur Sancaktutan gönlünü Sadri Alışık'a kaptırdı
Hafsanur Sancaktutan gönlünü Sadri Alışık'a kaptırdı
Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor

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Son Dakika Magazin Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor - Son Dakika

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