Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler - Son Dakika
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Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler

06.06.2022 14:12
Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler

İş insanı Hakan Sabancı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Snob Magazin'in özel haberine göre; Adı son olarak Şeyma Subaşı ile anılan Sabancı, Bodrum'da yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Hakan Sabancı'nın yeni kız arkadaşı kim? İşte detaylar...

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ve attığı her adım olay olan Hakan Sabancı, geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı ile yakınlaşmıştı.

İlk önce Atina'da daha sonra da Etiler'de görüntülenen Sabancı ve Subaşı, kafaları karıştırmıştı.

AŞK İDDİASI

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir süredir ortalarda görünmeyen Hakan Sabancı'nın özel hayatı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İLK KEZ BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Hakan Sabancı, adının 'Cece' olduğu öğrenilen kız arkadaşıyla ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Hakan Sabancı'nın oturduğu masada Hacı Sabancı- Nazlı Kayı ve Dila Tarkan'ın da olması gözlerden kaçmadı.

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Hakan Sabancı'nın adının 'Cece' olduğu öğrenilen yabancı model ile yakınlaştığı iddia edildi. Sabancı'yı, Cece ile ortak arkadaşları tanıştırmış.

Bu aşk iddiası sonrası Hakan Sabancı'dan gelecek açıklama merak konusu oldu.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

HAKAN SABANCI İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLEN CECE'NİN POZLARI

HAKAN SABANCI'NIN SEVGİLİSİ CECE KİMDİR?

İş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Cece, sosyal medyanın gündemine oturdu. Cece'nin modellik yaptığı ortaya çıktı. Cece'nin Instagram'da 8 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler
Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler
Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler
Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler
Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler
Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler
Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler

YORUMLAR
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Bodrum'da makilik yangını Bodrum'da makilik yangını Aralarındaki buzları eriten Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, tatile çıktı Aralarındaki buzları eriten Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, tatile çıktı
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hakan Sabancı Hakkında Bomba İddia! Yakayı Ele Verdiler - Son Dakika

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