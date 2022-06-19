Hakan Ural'dan şaşırtan Babalar Günü paylaşımı! Biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını andı - Son Dakika
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Hakan Ural'dan şaşırtan Babalar Günü paylaşımı! Biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını andı

19.06.2022 13:36

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde kendisine yer bulan sunucu Hakan Ural, Babalar Günü için yaptığı paylaşımda biyolojik babası Selçuk Ural'ın yerine kendisini büyüten Hikmet Uzun'la olan bir fotoğrafını paylaştı. Ural, yaptığı paylaşımda, "Rahmetli babam Hikmet Uzun, mekanın cennet olsun" notunu düştü.

Yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen "Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Hakan Ural, Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. Ural, her yıl olduğu gibi bu yıl da annesinin, kendisi 9 yaşındayken evlendiği üvey babası Hikmet Uzun'la olan bir fotoğraf paylaştı.

"RAHMETLİ BABAM"

Hakan Ural'ın sonradan nüfusuna girdiği babası Selçuk Ural olsa da, ünlü sunucunun biyolojik babasıyla yakınlığı yok denecek kadar az. Her yıl Babalar Günü'nde "Rahmetli babam" diye bahsettiği Hikmet Uzun ise Ural'ın annesinin o 9 yaşındayken evlendiği ve İstanbul kabadayısı olarak bilinen biri.

Hakan Ural'dan Babalar Günü paylaşımı! Fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

SELÇUK URAL'A GÖNDERME

Hakan Ural kendisini büyüten Hikmet Uzun için duygusal bir paylaşımda bulundu. Ural, "Babanın hayırlısına, iyisine sahip olanların Babalar Günü kutlu olsun. Rahmete göç etmişlerin mekanı cennet olsun. Rahmetli babam Hikmet Uzun, mekanın cennet olsun" notunu düştü. Ural'ın bu paylaşımı ise biyolojik babası Selçuk Ural'a gönderme olarak yorumlandı.

Hakan Ural'dan Babalar Günü paylaşımı! Fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Hakan Ural'dan Babalar Günü paylaşımı! Fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan şaşırtan Babalar Günü paylaşımı! Biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Ural'dan şaşırtan Babalar Günü paylaşımı! Biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını andı - Son Dakika
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