Hakan Ural'dan şaşırtan Babalar Günü paylaşımı! Biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını andı

Yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen "Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Hakan Ural, Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. Ural, her yıl olduğu gibi bu yıl da annesinin, kendisi 9 yaşındayken evlendiği üvey babası Hikmet Uzun'la olan bir fotoğraf paylaştı.

"RAHMETLİ BABAM"

Hakan Ural'ın sonradan nüfusuna girdiği babası Selçuk Ural olsa da, ünlü sunucunun biyolojik babasıyla yakınlığı yok denecek kadar az. Her yıl Babalar Günü'nde "Rahmetli babam" diye bahsettiği Hikmet Uzun ise Ural'ın annesinin o 9 yaşındayken evlendiği ve İstanbul kabadayısı olarak bilinen biri.

SELÇUK URAL'A GÖNDERME

Hakan Ural kendisini büyüten Hikmet Uzun için duygusal bir paylaşımda bulundu. Ural, "Babanın hayırlısına, iyisine sahip olanların Babalar Günü kutlu olsun. Rahmete göç etmişlerin mekanı cennet olsun. Rahmetli babam Hikmet Uzun, mekanın cennet olsun" notunu düştü. Ural'ın bu paylaşımı ise biyolojik babası Selçuk Ural'a gönderme olarak yorumlandı.