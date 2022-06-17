Hakan Ural eski patronu Acun Ilıcalı'yı eleştirdi: Ondan 'gerçekten' kelimesini alın, konuşamaz - Son Dakika
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Hakan Ural eski patronu Acun Ilıcalı'yı eleştirdi: Ondan 'gerçekten' kelimesini alın, konuşamaz

17.06.2022 16:50

Sunuculuğunu yaptığı programda çarpıcı açıklamalarıyla çok konuşulan Hakan Ural bu kez de eski patronu Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Eski muhabir Acun Ilıcalı'nın düzgün konuşamadığını söyleyen Ural, "Acun'dan 'gerçekten' kelimesini alın, konuşamaz" dedi.

Kanal D ekranlarında Nur Tuğba Namlı ile Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bazı kişilerin konuşamadığını söyleyen Ilıcalı, Acun Ilıcalı'yı da hedef aldı.

ELEŞTİRİLERE SERT BİR DİLLE CEVAP VERDİ

Uzun süredir her söylediğinin yanlış yerlere çekilerek linç edildiğini söyleyen Ural, dünkü canlı yayında eleştirilere cevap verdi. 'Asker kaçağı' olarak suçlandığını söyleyen ünlü isim, "Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van'da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki 'Hakan askerlik yapmadı' diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok" dedi.

Hakan Ural, eski patronu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Ondan gerçekten kelimesini alırsanız konuşamaz

"ACUN 'AÇIKÇASI' KELİMESİ OLMADAN KONUŞAMAZ"

Ural bugünkü programda ise eski patronu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. 25 yıldır içinde olduğu medya sektöründe yıllarca sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın konuşamadığını söyleyen Ural, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş de, konuşamaz. Böyle kalır... Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. Açıkçasıyı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu açıkçasını çıkarttım buradan. Sen yine aynı cümleleri kur. Ne fark edecek? Hiçbir şey... 'Açıkçası' dediğin şeyi söylememen gerekiyor. Yani 'açıkçası, hadi neyse' dersen yani açık açık söylemek istemiyorsun... Ama hem açıkçası deyip hem konuşmak çok garip değil mi? Zaten konuşuyorsun oğlum" ifadelerini kullandı.

Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
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Son Dakika Magazin Hakan Ural eski patronu Acun Ilıcalı'yı eleştirdi: Ondan 'gerçekten' kelimesini alın, konuşamaz - Son Dakika


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