Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Edis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis için yakalama kararı çıkarılmıştı.
Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı. Görgülü'nün Adli Tıp Kurumu'na test vermesi için gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, Edis Görgülü'nün yarın ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verilmişti.
