Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

27.02.2026 11:34
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı

İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Edis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis için yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı. Görgülü'nün Adli Tıp Kurumu'na test vermesi için gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Edis Görgülü'nün yarın ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Sunlara ünlü demekden vaz gecin birakin artik 13 3 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    herşey çok güzel olacak demeyecektin 0 4 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Sendeki lQ ölçülebilir boyuttami 3 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
