Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi - Son Dakika

Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi

Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz\'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç\'tan karşılık gecikmedi
Son Güncelleme: 02.09.2023 08:39

Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz ile Oğuzhan Koç'un yakınlaştığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki aşk iddiasını ''Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç'la çıkan aşk iddiası yalandır'' diyen Deniz'in ''Hiç tanımadığım'' sözlerine sessiz kalmayan Koç ise konser paylaşımında ''Beni tanıyanlara şarkı söylediğim bir akşam'' ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yüzündeki değişimle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktaladı. Bir mekanda yan yana gelen Dilan Çiçek Deniz ile Oğuzhan Koç'un aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Hakkında ilişkisini iddiasını yalanlayarak Koç'u hiç tanımadığını söyleyen Deniz'e şarkıcıdan cevap gecikmedi.

"HİÇ TANIMADIĞIM OĞUZHAN KOÇ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile hakkımda çıkan 'aşk mı yaşıyorlar' haberi tamamen yalandır. Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile fark etmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım."

Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in imalı paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi

"BENİ TANIYANLARA ŞARKI SÖYLEDİĞİM BİR AKŞAM"

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımında kendisini hiç tanımadığını söylemesine Oğuzhan Koç'tan cevap gecikmedi. Deniz'in paylaşımından rahatsız olan Koç, son konseriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" ifadelerini kullandı.

Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in imalı paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi
Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in imalı paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi

Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in 'Tanımıyorum' paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü
10:01 Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde
09:56 Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti
09:46 Kılıçdaroğlu'ndan partili başkanlara sitem: 'CHP cami yıktı' dediklerinde verecek cevabınız yok
09:34 Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap
09:13 Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
09:12 Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
08:45 Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euro bedelle Muani'yi renklerine bağladı
08:39 Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi
08:02 HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na gizli protokol tepkisi: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi sana oy verdik?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 10:21:58. #1.13#
SON DAKİKA: Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement