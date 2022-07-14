Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika
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Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı

14.07.2022 07:37
Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği'yle beraber çıkan yangınlar sonrası afetlerden zarar gören vatandaşlara destek için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik" dedi.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden başarılı şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti.

7,5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDILAR

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afetlerden etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.

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Haluk Levent, Ahbap, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika
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