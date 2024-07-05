Haluk Levent, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Magazin

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Haluk Levent, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

"SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI"

Levent dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından gece saatlerin şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Apar topar tedavisine başlanan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü isim tedavisinin ardından öğle saatlerinde taburcu oldu. Sanatçının sağlık hakkında konuşan Opr. Dr. Fahri İslim, Levent'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine müracaat ettiğini, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını söyledi. İslim, "Gece saatlerinden itibaren istirahat etti, serum tedavisi uygulandı. Şu an da herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Sağlıkla sıhhatle taburcu olarak, işinin başına döndü" diye konuştu.