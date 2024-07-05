Haluk Levent Göğüs Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Kaldırıldı

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Dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Haluk Levent, taburcu oldu.

Dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Haluk Levent'i izlemek için yüzlerce Antalyalı bölgeye akın etti. Gördüğü ilgi nedeniyle konseri yarım saat uzatan Levent, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Haluk Levent, öğle saatlerinde taburcu edildi.

Olimpos Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Fahri İslim, Levent'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine müracaat ettiğini, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını söyledi. İslim, "Gece saatlerinden itibaren istirahat etti, serum tedavisi uygulandı. Şu an da herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Sağlıkla sıhhatle taburcu olarak, işinin başına döndü" diye konuştu. - ANTALYA