Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte vereceği konsere takipçilerini esprili bir videoyla davet etti.
27 Eylül'de İstanbul'da başlayacak konserlerinin 11 Ekim'de Bursa'da sonlanacağını duyuran Haluk Levent, "Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak" dedi. Paylaşımına ise "Hepinizi tehdit ediyorum" notunu düştü.
Geçtiğimiz haftalarda PCR testinin pozitif çıktığını da takipçilerine videoyla duyuran Haluk Levent, Kızıl Ordu ile yapacağı konserin provasını yapmak üzere gideceği Moskova seyahatini iptal etmişti. Yeni videosunda ise konserlerin duyurusunu yaparak takipçilerini haberdar etmiş oldu.
Son Dakika › Magazin › Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak - Son Dakika Magazin