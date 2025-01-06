Hamdi Alkan'ın evlat özlemi... "Şimdi uzaklardasın" - Son Dakika
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Hamdi Alkan'ın evlat özlemi... "Şimdi uzaklardasın"

Hamdi Alkan\'ın evlat özlemi... "Şimdi uzaklardasın"

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, Survivor 2025'te yarışan kızı Zeynep Alkan'a olan özlemini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kızının fotoğrafını paylaşan Alkan, fotoğrafa 'Şimdi uzaklardasın' notunu ekledi. Survivor'da rekabetin kızıştığı bu dönemde, Alkan'ın bu özlem dolu paylaşımı dikkat çekti.

06.01.2025 17:31
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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, Survivor'da yarışan kızı Zeynep Alkan'a olan özlemini dile getirdi.

Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor.

1 Ocak'ta başlayan Survivor'da düelloda kaybederek adaya veda eden ilk isim isim Kübra oldu.

Eleme sonrası yarışmacılar bir sonraki ismin kendileri olmaması için rekabete tam gaz devam ederken, kızı Survivor'da yarışan Hamdi Alkan'dan bir özlem paylaşımı geldi.

Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızının fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, fotoğrafa "Şimdi uzaklardasın" notunu düştü.

Hamdi Alkan'ın evlat özlemi... 'Şimdi uzaklardasın'

SURVIVOR YARIŞMACISI ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe isminde bir kız kardeşi olan Zeynep Alkan, şu sıralar Survivor 2025'te yarışıyor.

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Son Dakika Magazin Hamdi Alkan'ın evlat özlemi... 'Şimdi uzaklardasın' - Son Dakika

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