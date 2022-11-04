Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı - Son Dakika
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Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı

04.11.2022 15:13
Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı

Hamile kaldıktan sonra ağustos ayında nikah masasına oturan genç oyuncu Yağmur Ün, doğum gününde sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncu, "Hayatımın en anlamlı yılı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Alemin Kıralı dizisindeki Ahsen Kıral rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında bir süredir aşk yaşadığı doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girdi. Hamile kaldıktan sonra nikah masasına oturan oyuncu, doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

"PAMUĞUMLA İLK DOĞUM GÜNÜM"

27. yaş gününü kutlayan Ün, büyüyen karnını gösterdiği bir fotoğrafını yayınlayarak doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti. Oyuncu paylaşımında "Selam 27! Grip dışında şahane geldin. Hayatımın en anlamlı yılı diyebiliriz 2022 için. Canım pamuğumla ilk doğum günüm. Sabahtan beri arayan, mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı
Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı
Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı
Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı
Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı
Oyuncu Yağmur Ün, karnı burnunda pozunu paylaştı
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