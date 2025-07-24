Hamile Wilma Elles\'ten Klip Sürprizi: Zeki İçlises\'in Yeni Projesinde Kamera Karşısında!

Ünlü şarkıcı Zeki İçlises, yeni şarkısı "Onlar Da Haklı" için dikkat çeken bir klip çekimine imza attı. Sürpriz isim ise 7 aylık hamile olan ünlü oyuncu Wilma Elles oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Elles, klipteki performansıyla izleyenleri büyüledi.

HAMİLE AMA SÖZÜNDEN DÖNMEDİ

Wilma Elles, klipte yer alma sözünü yaklaşık bir yıl önce İspanya'da tanıştığı Zeki İçlises'e vermişti. Hamile olmasına rağmen sözünü tutan oyuncu, projeye gönülden katıldı.

"Zeki Bey'e söz vermiştim. Hamile olsam da bu projede yer almak istedim. Bu klip doğacak çocuğuma da çok güzel bir hatıra olacak." diyerek duygularını paylaştı. Klip çekimleri havuz başında yapıldı. 4. çocuğunu bekleyen Elles'in enerjisi ve neşesi, çekimlere renk kattı. Keyifli anların yaşandığı sette, oyuncunun profesyonelliği dikkat çekti.

YÖNETMENDEN ÖZEL HASSASİYET, İÇLİSES'TEN TEŞEKKÜR

Şarkının müziğinde usta isim Fatih Doğaner'in imzası bulunurken, klibin yönetmenliğini daha önce birçok önemli projeye imza atan Alişan Günay Yıldırım üstlendi. Yıldırım ve ekibi, Wilma Elles'in konforu için özel önlemler aldı. Sahne planlamaları büyük bir titizlikle yapıldı, hem estetik hem de sağlıklı bir çekim ortamı sağlandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeki İçlises, "Onlar Da Haklı" adlı şarkının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti ve Wilma Elles'e şu sözlerle teşekkür etti:

"Wilma'yla çalışmak büyük bir şans. Profesyonelliği, enerjisi ve disipliniyle çekime inanılmaz katkı sundu."

Bu projeyle Zeki İçlises hem müzikseverlere duygusal bir eser sundu, hem de Wilma Elles'in anne olma sürecine unutulmaz bir anı bıraktı.