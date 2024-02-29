Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla göz kamaştırdı

Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Siyah derin göğüs dekolteli mini bir kıyafet tercih eden Erçel, şıklığıyla büyük ilgi topladı.

29.02.2024 10:55  Güncelleme: 11:14
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Son olarak yer aldığı Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu şıklığıyla adından söz ettirdi.

Yıllar içinde tüm fazla kilolarını vererek sporla birlikte kusursuz bir fiziğe ulaşan Hande Erçel, markanın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan siyah derin göğüs dekolteli mini bir kıyafet tercih etti. Siyah elbisesini aynı markaya ait çanta ve ayakkabı ile tamamlayan Erçel, defilenin düzenlendiği alana gelir gelmez büyük bir ilgiyle karşılandı. Hayranlarının alkışlarıyla alana giren Erçel, şıklığıyla tam not aldı.

İşte Hande Erçel'in Paris Moda Haftası şıklığından kareler...

Hande Erçel, dekolteli kıyafetiyle Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estirdi
Hande Erçel, dekolteli kıyafetiyle Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estirdi
Hande Erçel, dekolteli kıyafetiyle Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estirdi
Hande Erçel, dekolteli kıyafetiyle Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estirdi
Hande Erçel, dekolteli kıyafetiyle Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estirdi
Hande Erçel, dekolteli kıyafetiyle Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estirdi
Hande Erçel, dekolteli kıyafetiyle Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estirdi
Hande Erçel, Paris Moda Haftası\'nda şıklığıyla göz kamaştırdı

Hande Erçel, Paris, Moda, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Sarıal: KUŞU NEKADAR ÇOK GÖSTERİRSEN, O KADAR ŞIKSIN DEMEKMİ OLUYOR. 10 0 Yanıtla

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