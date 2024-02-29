Hande Erçel, Paris Moda Haftası\'nda şıklığıyla göz kamaştırdı

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Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Son olarak yer aldığı Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu şıklığıyla adından söz ettirdi.

Yıllar içinde tüm fazla kilolarını vererek sporla birlikte kusursuz bir fiziğe ulaşan Hande Erçel, markanın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan siyah derin göğüs dekolteli mini bir kıyafet tercih etti. Siyah elbisesini aynı markaya ait çanta ve ayakkabı ile tamamlayan Erçel, defilenin düzenlendiği alana gelir gelmez büyük bir ilgiyle karşılandı. Hayranlarının alkışlarıyla alana giren Erçel, şıklığıyla tam not aldı.

İşte Hande Erçel'in Paris Moda Haftası şıklığından kareler...