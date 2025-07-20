Hande Yener\'in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, Alaçatı'da verdiği plaj konseriyle hem sahnesi hem de tarzıyla yine gündeme oturdu. Cesur kıyafeti ve sıra dışı sahne kombini sosyal medyada gündem olurken, Yener'in konser tarzına yapılan yorumlar da dikkat çekti.

"PAZARCI GİBİ OLMUŞ"

Tarzıyla sosyal medyada çok konuşulan Yener, kimi kullanıcılar tarafından övgüyle karşılanırken, bazıları ise esprili yorumlarda bulundu. Özellikle bir kullanıcıların, "Allah ne verdiyse... Yarın ne giyeceğim deyip sabahında yaptığım kombin, pazarcı gibi olmuş" şeklindeki yorumu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.