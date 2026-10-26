Hande Yener’in sahne kostümü dikkat çekti - Son Dakika
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Hande Yener’in sahne kostümü dikkat çekti

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Hande Yener’in sahne kostümü dikkat çekti
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Hande Yener’in sahne kostümü dikkat çekti
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spot Konser maratonunu sürdüren Hande Yener, yırtık desenli siyah üstü, kanat detaylı kolluğu ve gümüş çizmeleriyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının iddialı kostümü dikkat çekti.

Hande Yener, konser maratonunu sürdürürken sahne tarzıyla öne çıktı. Ünlü şarkıcı, iddialı kostümüyle dinleyicilerin karşısına çıktı.

Hande Yener’in sahne kostümü dikkat çekti

SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yırtık desenli siyah üst, kanat detaylı kolluk ve gümüş çizmeler tercih eden Yener, konser sırasında mikrofonu elinde şarkılarını seslendirdi. Popçu, cesur sahne kıyafetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Hande Yener’in sahne kostümü dikkat çekti
Hande YenerMagazinGümüşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • dervis koc dervis koc:
    İnsanı kadın bedeninden soğutur ıyyyyyyy 4 0 Yanıtla
  • Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    ne yapsin, gundeme girebilmek icin sacmalamis,, 4 0 Yanıtla
  • İstaş Ltd şti İstaş Ltd şti:
    biraz edep diyorum edep ya Hu 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Şahin Mustafa Şahin:
    Bunlar insanlığın yüz karaları. 0 0 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Bir insanın kendine güveni yoksa güzel değilse albenisi yoksa tezgah boş kalmasın diye sergileyecek birşeyler ararmış. 0 0 Yanıtla
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