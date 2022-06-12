Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı - Son Dakika
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Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı

12.06.2022 22:12
Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı ve 'aile dostum' dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğraf paylaşmaları, sosyal medyada ihanet haberlerini gündeme getirmişti. Kaan Yıldırım bu kez Bodrum'da başka bir güzelle baş başa eğlenirken yakalandı.

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, sosyal medyanın gündemine oturdu. Erçel'in, Kaan Yıldırım ile ilgili gelen sorulara kaçamak cevaplar vermesi, dedikodu kazanını kaynattı.

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kaan Yıldırım, Bodrum'da The Galliard Cove House adlı mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü. İşte bu görüntüler, çiftin ayrıldığının kesin kanıtı olarak yorumlandı.

Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı
Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı
Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı

YORUMLAR
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Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler 'Altında bir şey yok mu?' dedi Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler 'Altında bir şey yok mu?' dedi Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını 'Havalı fotoğraflarım çekildi' diyerek paylaştı Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını 'Havalı fotoğraflarım çekildi' diyerek paylaştı
Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz, Hande Erçel, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı - Son Dakika
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