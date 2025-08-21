Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar\'dan flaş savunma

'Ezel' dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda yaşanan bir olay nedeniyle gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Bayraktar, arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda işletmeciye, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dedi. Daha sonra aynı mekâna yeniden uğrayan oyuncunun, bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan Bayraktar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine çıkarılan oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Bayraktar'a yurt dışı yasağı ve düzenli imza atma yükümlülüğü getirdi.

"MEKANIN SAHİPLERİ DOSTLARIMIZ"

Serbest kaldıktan kısa süre sonra sessizliğini bozan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı, "Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır.

Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir.

Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır. Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir .