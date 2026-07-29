Harbiye'de unutulmaz düet! Gazapizm ve Göksel aynı sahnede buluştu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, müzik dünyasının dikkat çeken buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Gazapizm ve Göksel, konser kapsamında aynı sahneyi paylaşarak “Sen Orda Yoksun” şarkısını birlikte seslendirdi. Farklı müzik tarzlarını bir araya getiren performans, konser alanındaki müzikseverlerden büyük alkış aldı. İkilinin sahnedeki uyumu ve şarkıya kattıkları farklı yorum, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Gazapizm ve Göksel’in sahnedeki uyumu, konseri takip eden müzikseverlerden de büyük ilgi gördü. İki sanatçının farklı müzik tarzlarını bir araya getirdiği performans, gecenin en özel anları arasında yer alırken, sahneden yansıyan görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Harbiye’deki bu buluşma, dinleyicilerin hafızasında yer eden performanslardan biri oldu.