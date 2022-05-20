Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik - Son Dakika
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Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik

20.05.2022 11:58

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, "Konuşanlar" programında oyuncu Aslı Bekiroğlu'nu konuk etti. "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim" diyen Kaya, programdan önce Bekiroğlu'nun bir dönem internete sızan müstehcen fotoğraf ve videolarını izlediklerini söyledi.

YouTube'dan Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının bu haftaki konuğu genç oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu. Oyuncunun internete sızan görüntülerinin konuşulduğu esnada Kaya'nın yaptığı itiraf herkesi kahkahaya boğdu.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI SIZDI

Bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o dönem zor günler yaşamıştı. Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na itiraf: İnternete düşen videolarını izledik

"İNTERNETE ADIMI YAZINCA KÖTÜ ŞEYLER ÇIKIYOR"

Anlatacak kötü bir olayını düşünürken arkadaşıyla yaşadığı diyalogdan bahseden Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşım da dedi 'yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor'" ifadelerini kullanınca stüdyodakiler gülme krizine girdi.

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na itiraf: İnternete düşen videolarını izledik

HASAN CAN KAYA'DAN PEŞ PEŞE İTİRAFLAR

Bekiroğlu'nun sözleri üzerine bir itirafta bulunan Hasan Can Kaya, "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık" dedi. O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" dedi. Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek kahkaha tufanı yaşattı. Hasan Can Kaya ise daha sonrasında "Evet gerçekten onları da izledik" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik - Son Dakika
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