Hasan Can Kaya Gülme Krizine Soktu - Son Dakika

Hasan Can Kaya ünü sınırları aşan 'Stand Up Party' adını taşıyan gösterisini Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneleyerek hayranlarıyla buluştu. Yaptığı şovlar ve ekrandaki programıyla binlerce hayranıyla bir araya gelen Hasan Can Kaya, kendisini izlemeye gelenlere yaklaşık 2 saat boyunca kahkaha dolu bir gösteri sundu.

Gösterisinde yaptığı şakalarla kimi zaman izleyicisi ile diyalog kuran kimi zaman eğlenceli stand-up'ına izleyicisinin kahkahalarını ortak eden Hasan Can Kaya şov öncesinde de basın mensuplarına röportaj verdi. Ünlü komedyen röportajı sırasında "Seyircilerimin sevgisiyle karşısında şükran doluyum. Üç gün üst üste olan gösterilerimizin biletleri kısa sürede tükendi, iki senedir böyle devam ediyoruz. Mutluyum ve tadını çıkarmaya çalışıyorum. Başarılı oldukça daha çok çalışıyoruz." dedi. Kısa bir süre önce Avrupa turnesinden dönen Hasan Can Kaya, "Avrupa'nın birçok şehrinde çok coşkulu bir seyirciyle buluştuk. Mayıs'ta yeni şehirlerle gösterilerimize devam edeceğiz" dedi.

Hasan Can Kaya, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki şovlarına 29 ve 30 Mart tarihlerinde devam edecek ve mayıs ayında Avrupa turnesini kaldığı yerden sürdürecek.