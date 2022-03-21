Hasan Can Kaya ile Almanya'da Kahkaha Tufanı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya ile Almanya'da Kahkaha Tufanı

21.03.2022 22:39
Hasan Can Kaya ile Almanya'da Kahkaha Tufanı

Hasan Can Kaya, 'Stand Up Party' adını taşıyan şovuyla 18 Mart'ta Dortmund'da ve 20 Mart'ta Hamburg'da sahneye çıktı. Ünlü komedyen, biletleri günler öncesinden tükenen gösterilerinde yaklaşık 4 bin kişiyle buluştu.

Hasan Can Kaya Avrupa turnesi kapsamında 18 Mart tarihinde Dortmund'da Westfalenhalle'de ve 20 Mart'ta Hamburg'da Barclays Arena'daki hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü şovmen, kendisini izleyen yaklaşık 4 bin kişiyi kahkahaya boğdu. Stand Up Party turnesi kapsamında gösterilerini Avrupa'nın farklı şehirlerinde gerçekleştirmeye devam eden Hasan Can Kaya, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

İsviçre'den gelmiş olan, Almanya'nın başka kentlerinden orada yapılacak gösterinin biletleri tükendiği için 500 kilometreden uzun bir yolu göze alarak gelen hayranların heyecanı gösterilere unutulmaz bir renk kattı.

Gösteri sonrasında da Hasan Can Kaya ile konuşabilmek ve fotoğraf çekebilmek için ünlü komedyeni bekleyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine 25 Mart Rotterdam ve 26 Mart Berlin'deki gösterileriyle devam edecek. Ünlü komedyen 28-29 ve 30 Mart tarihlerinde de İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Avrupa turnesi mayıs ve haziran aylarında Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'nın çeşitli şehirlerinde devam edecek.

Hasan Can Kaya ile Almanya'da Kahkaha Tufanı
Hasan Can Kaya ile Almanya'da Kahkaha Tufanı

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Hasan Can Kaya, Dortmund, 18 mart, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya ile Almanya'da Kahkaha Tufanı - Son Dakika


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