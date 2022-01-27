Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor

Komedyen Hasan Can Kaya; sosyal medya hesabından "İki senedir memleketin en hızlı, en çok bilet satanı olmaya alışmıştık" diyen Kaya; "Şimdi, Avrupa turnemize 1 aydan fazla süre varken, SOLD OUT haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'da bizi bekleyen seyircimize de ilgilerinden dolayı çoook teşekkür ediyor, size layık olmak için çok çalışıyor, sizi çok seviyorum" dedi.

"BİR GÜN BAKTIM VE 1 MİLYON İZLENDİĞİMİ GÖRDÜM"

Hasan Can Kaya geçtiğimiz ay Ferit Ömeroğlu'nın YouTube programına konuk olmuş ve kısa bir sürede yükselişe geçen programı 'Konuşanlar' hakkında bilinmeyenleri yanıtlamıştı.

Çok çalıştığını ve yıllar sonra ün kazandığını söyleyen Hasan Can Kaya, ''Ben infulencer değilim. Ünlü olmamın nedeni bir ideal yaratmak. Biçare bir popülerlik istemiyorum. Gündemde olayım da nasıl olursa olsun diye düşünmüyorum'' dedi. 'Konuşanlar' programına başlamadan önce dijital medya hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen komedyen Hasan Can Kaya, "Troll'ün ve linç edilmenin ne olduğunu bilmiyordum, yaşayarak öğrendim. TikTok'un izlenme sayılarına ise hiç dikkat etmiyordum. Bir gün baktığımda bir milyon izlendiğimizi gördüm ve TikTok'u ciddiye alma kararı aldım" diye konuşmuştu.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında Güngören, İstanbul'da doğmuş Türk komedyen ve stand-up sanatçısıdır.

1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.