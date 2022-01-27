Üye Girişi
Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika

Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor

27.01.2022 16:33
Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor. Turnenin haberini sosyal medya hesabından paylaşan Kaya; biletlerinin hepsinin satıldığını "Sold out haberleri geliyor" diye duyurdu.

Komedyen Hasan Can Kaya; sosyal medya hesabından "İki senedir memleketin en hızlı, en çok bilet satanı olmaya alışmıştık" diyen Kaya; "Şimdi, Avrupa turnemize 1 aydan fazla süre varken, SOLD OUT haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'da bizi bekleyen seyircimize de ilgilerinden dolayı çoook teşekkür ediyor, size layık olmak için çok çalışıyor, sizi çok seviyorum" dedi.

"BİR GÜN BAKTIM VE 1 MİLYON İZLENDİĞİMİ GÖRDÜM"

Hasan Can Kaya geçtiğimiz ay Ferit Ömeroğlu'nın YouTube programına konuk olmuş ve kısa bir sürede yükselişe geçen programı 'Konuşanlar' hakkında bilinmeyenleri yanıtlamıştı.

Çok çalıştığını ve yıllar sonra ün kazandığını söyleyen Hasan Can Kaya, ''Ben infulencer değilim. Ünlü olmamın nedeni bir ideal yaratmak. Biçare bir popülerlik istemiyorum. Gündemde olayım da nasıl olursa olsun diye düşünmüyorum'' dedi. 'Konuşanlar' programına başlamadan önce dijital medya hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen komedyen Hasan Can Kaya, "Troll'ün ve linç edilmenin ne olduğunu bilmiyordum, yaşayarak öğrendim. TikTok'un izlenme sayılarına ise hiç dikkat etmiyordum. Bir gün baktığımda bir milyon izlendiğimizi gördüm ve TikTok'u ciddiye alma kararı aldım" diye konuşmuştu.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında Güngören, İstanbul'da doğmuş Türk komedyen ve stand-up sanatçısıdır.

1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

YORUMLAR
500

Hasan Can Kaya, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika Magazin


Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti         
16:36
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap         
16:26
Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti         
16:01
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı         
15:38
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti         
14:40
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
16:26 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
16:26 Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap
16:20 Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti
16:01 Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı
16:00 Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti
15:57 HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi
15:50 Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda
15:42 Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde
15:41 Öldü zannedilen adam morgda uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada
15:37 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 16:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement