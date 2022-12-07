Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunda Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç diyaloglar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son programa bir kadın tarafından anlatılan hikaye damga vurdu.
Başına gelen gülünç olayı anlatan kadın konuk, "Şimdi bizim köpeğimiz vardı. Köpeğe çift arıyoruz. Arabayla çıktık evden, sağda bir köpek gördüm. Bizim de dedim erkek köpeğimiz var aynı cinsler, çiftleştirmeyi düşünüyor musunuz? 'Biz de arıyoruz' dedi.
Hemen fotoğrafını göstermek için telefonu elime aldım. Fotoğrafı açtım... En son eşimi çıplak çekmiştim." dedi. O anda Hasan Can dahil stüdyodaki herkes kahkahalara boğuldu. Şaşkına çeviren olay karşısında Hasan Can, 'Kadın da köpeğiniz zannetti onu... E bari eşini çiftleştirseydin." yorumunda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Hasan Can Kaya'nın programında 'Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim' dedi, tüm şaşkına döndü - Son Dakika