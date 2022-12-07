Hasan Can Kaya'nın programında "Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim" dedi, tüm şaşkına döndü - Son Dakika
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Hasan Can Kaya'nın programında "Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim" dedi, tüm şaşkına döndü

07.12.2022 12:12

Hasan Can Kaya'nın programına katılan bir kadın tarafından ilginç bir hikaye anlatıldı. Köpeğini çiftleştirmek istediği dönemde yolda köpek sahibi bir kadınla karşılaştığını belirten konuk, kadına köpeğinin fotoğrafını göstermek isterken yanlışlıkla eşinin çıplak pozunu gösterdiğini belirtti.

Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunda Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç diyaloglar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son programa bir kadın tarafından anlatılan hikaye damga vurdu.

"KÖPEĞİMİZİ ÇİFTLEŞTİRMEK İSTİYORDUK"

Başına gelen gülünç olayı anlatan kadın konuk, "Şimdi bizim köpeğimiz vardı. Köpeğe çift arıyoruz. Arabayla çıktık evden, sağda bir köpek gördüm. Bizim de dedim erkek köpeğimiz var aynı cinsler, çiftleştirmeyi düşünüyor musunuz? 'Biz de arıyoruz' dedi.

Hasan Can'ın programında 'Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim' dedi, tüm salon utandı

"EŞİMİN ÇIPLAK POZUNU GÖSTERDİM"

Hemen fotoğrafını göstermek için telefonu elime aldım. Fotoğrafı açtım... En son eşimi çıplak çekmiştim." dedi. O anda Hasan Can dahil stüdyodaki herkes kahkahalara boğuldu. Şaşkına çeviren olay karşısında Hasan Can, 'Kadın da köpeğiniz zannetti onu... E bari eşini çiftleştirseydin." yorumunda bulundu.

Hasan Can'ın programında 'Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim' dedi, tüm salon utandı
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Hasan Can Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya'nın programında 'Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim' dedi, tüm şaşkına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'nın programında "Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim" dedi, tüm şaşkına döndü - Son Dakika
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