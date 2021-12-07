Hastanede görüntülendi! Sevenlerini korkuttu

Önemli bir şeyinin olmadığı ve rutin kontroller için hastaneye geldiğini ifade eden İnal, yeni projesiyle ilgili olarak, "Dönem projelerini tercih etmenizde özel bir neden var mı?" sorusuna, "Aslında Payitaht Abdülhamid'den sonra uzun bir süre dinlenmek istiyordum.

Fakat proje o kadar güzeldi ki kendimi Konya'da çekimlerde buldum. İstanbul'dan, evimden uzak olmam zor olsa da iyi bir projede yer alıyor olmam beni mutlu ediyor." cevabını verdi.

BÜLENT İNAL KİMDİR?

Bülent İnal, 19 Mayıs 1973 tarihinde Şanlıurfa'da doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. 2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bülent İnal; Urfalıyam Ezelden, Payitaht Abdülhamid, Tatar Ramazan, Babam ve Ailesi, Bir Çocuk Sevdim, Bitmeyen Şarkı, Ihlamurlar Altında, Bir Aşk Hikayesi, Kurşun Yarası gibi birçok projede yer almıştır.