Hastanedeki boneli görüntüsü hayranlarını korkuttu: CZN Burak'ın beyninde tümör mü var? - Son Dakika
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Hastanedeki boneli görüntüsü hayranlarını korkuttu: CZN Burak'ın beyninde tümör mü var?

12.05.2022 12:45

CZN Burak olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir'in sosyal medyada yayınlanan boneli görüntüsü nedeniyle "tümör" iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Özdemir; iyi olduğunu belirterek "Asılsız haberlere itibar etmeyin" dedi.

TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'CZN Burak' lakaplı ünlü işletmeci Burak Özdemir'le ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.

BEYNİNDE TÜMÖR MÜ VAR?

Bir hastanede çekilen fotoğraf kareleri sonrası bazı haber sitelerinde Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddia sonrası gözlerin çevrildiği Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Beyninde tümör mü var? Hastanedeki görüntüsüyle sevenlerini üzen CZN Burak sessizliğini bozdu

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Özdemir açıklamasında, "Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir" ifadelerine yer verdi.

İşte CZN Burak'ın o paylaşımı;

Beyninde tümör mü var? Hastanedeki görüntüsüyle sevenlerini üzen CZN Burak sessizliğini bozdu
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Son Dakika Magazin Hastanedeki boneli görüntüsü hayranlarını korkuttu: CZN Burak'ın beyninde tümör mü var? - Son Dakika


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