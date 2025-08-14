Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı

Hawaii\'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı
14.08.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı oyuncu Jason Momoa, 2007'de Hawaii'de çıktığı sörf gezisinde boğulma tehlikesi atlattı. Dev dalgalar arasında bağı kopan Momoa, uzun süre kurtarılmayı beklediğini, o an aklına sadece 3 aylık kızı geldiğini ve pes etmek üzereyken bir arkadaşının onu fark ettiğini anlattı.

Amerikalı ünlü oyuncu Jason Momoa, tatil için gittiği Hawaii'de 2007 yılında yaşadığı tehlikeyi yıllar sonra anlattı. Maui kıyılarında sörf yaparken boğulma tehlikesi geçiren Momoa, yaşadıklarını "hayatımın en zor anı" olarak tanımladı.

SmartLess podcast'inde konuşan 46 yaşındaki oyuncu, "Yaklaşık 13 mil kıyı boyunca kürek çekiyorduk. Yedinci milde bağım koptu. Kıyıdan neredeyse bir mil açıktaydık ve Maui'de rüzgâr çok serttir," dedi.

KIZINI DÜŞÜNÜNCE YIKILDI

Dev dalgalar arasında mücadele eden Momoa, "Küreğimi sallıyordum ama kimse göremiyordu. O sırada aklıma o dönem sadece 3 aylık olan kızım geldi. Kendimi kaybettim," diye konuştu.

Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı

Yorgunluktan kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediğini belirten oyuncu, "Vücudum durdu, batmaya başladım. Parmağım resife değdiğinde pes etmiştim" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda bir arkadaşı onu fark etti. Tahtalarına yeniden çıkıp kıyıya dönmeye çalıştılar ancak sert dalgalarla bir kez daha suya düştüler. Önlerinde hâlâ 7 mil vardı. Momoa, "Kanlar içindeydim, gücüm tükenmişti" diyerek o günü ölümden kıl payı kurtulduğu an olarak nitelendirdi.

Jason Momoa, Magazin, Hawaii, Hawaii, PES, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:30:55. #7.11#
SON DAKİKA: Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.