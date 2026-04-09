Hayat çok acımasız: Bastonla yürürken görüntülenen usta oyuncunun hali yürek burktu

09.04.2026 11:14
Yeşilçam’ın hafızalara kazınan isimlerinden İhsan Gedik’in son hali, sanat dünyasında vefa ve destek konularını yeniden gündeme taşıdı.

Yeşilçam sinemasının unutulmaz karakter oyuncularından İhsan Gedik, İstanbul Karaköy - Tünel hattında bastonuna yaslanarak güçlükle yürürken görüntülendi. 83 yaşındaki usta oyuncunun son hali, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

ANILARINI SATARAK GEÇİNMEYE ÇALIŞIYOR

Gazeteci Mehmet Faraç, yüzlerce filmde rol alan İhsan Gedik’in geçimini anılarını ve fotoğraflarını satarak sağlamaya çalıştığını aktardı. Faraç, usta oyuncuyla karşılaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

“BU GÖRÜNTÜ ROL DEĞİL, GERÇEK”

Mehmet Faraç paylaşımında, “Bu görüntüdeki rol değil, hayatın ve sektörün acımasızlığının ta kendisi” ifadelerine yer verdi. Gedik’in bastonuna yaslanarak yürümekte zorlandığını belirten Faraç, usta oyuncunun sık sık durup dinlenmek zorunda kaldığını dile getirdi.

“600 FİLMDE OYNAYAN USTA, UMUDUYLA AYAKTA”

Yaklaşık 600 filmde rol alan İhsan Gedik’in sırtında taşıdığı çantayla sokak sokak dolaşarak albüm sattığını belirten Faraç, “83 yaşına gelmiş bir aktör, hâlâ geçim mücadelesi veriyor” dedi.

YEŞİLÇAM EMEKÇİLERİNİN DRAMI GÜNDEMDE

Faraç, paylaşımında Yeşilçam emekçilerinin unutulan kaderine de dikkat çekerek, “Dünya sinemasında bu kadar filmde oynayan kaç aktör yaşlılığında böyle çile çekiyordur?” ifadelerini kullandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
