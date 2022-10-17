Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım - Son Dakika
Üye Girişi

Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım

17.10.2022 00:35

Akciğer kanserine yakalanmasının ardından bağışıklığı düşen ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın Fatma Girik için yazdığı yazıda hayattayken arayamadığı gerekçesiyle pişmanlığını dile getirdiği ortaya çıktı.

Akciğer kanseriyle mücadele eden ancak hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kalkavan'ın Fatma Girik'in vefatının ardından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Kalkavan'ın o yazısı yürekleri sızlattı.

"FATO'YU ARAYAMADIM DERKEN, FATO GİTTİ"

İşte Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'in vefatının ardından yaptığı yürek yakan o paylaşım: "Annem vefat etmeden önceydi, Bodrum'a otele gidiyordum, Fato da Torba'da yaşıyor diye annem ara hatırını sor dedi. Aradım kardeşi Günay bey İst'da tedavi oluyor dedi, söyledim selamları ulaştı mı bilmiyorum. Sonradan annem vefat etti, Fato'yu arayamadım derken Fato gitti. Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım. Bugün arayayım yarın arayayım derken onlar cennette buluştu biz burada kaldık.

"FİLİZ AKIN SEN ÇOK YAŞA"

Değerli kadın, dürüst, dobra, mert, sözünün eri, ülkesine ve biricik aşkı Memduh Ün'e aşık şahane insandı. Türk filmlerinin çoğu ben bebekken yaşadığımız Beylerbeyi'ndeki yalıda çekiliyordu. Bendeki albümlerde tüm oyuncuların 100lerce fotosu var. Fato beni çok severmiş bi de Filiz Akın çok severmiş. Annem de ikisini çok severdi. Filiz Akın sen çok yaşa lütfen."

Vefat eden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı ortaya çıktı! Okuyanlar hüzünleniyor
YORUMLAR
500
Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı
Kaynak: Snob Magazin

Billur Kalkavan, Fatma Girik, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
08:15 Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti
08:17 Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı
08:06 Maden faciasından 3 gün önce! İşte 28 madencilerin son fotoğrafı...
07:47 Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin
07:45 Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler
00:59 Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri! Bitlisli Zaro Ağa'nın hikayesi şaşırtıyor
00:35 Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım
00:32 Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 08:34:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement