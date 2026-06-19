Hayvanlara Destek İçin Konser - Son Dakika
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Hayvanlara Destek İçin Konser

Hayvanlara Destek İçin Konser
19.06.2026 14:03
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Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, sokak hayvanları için Samsun'da konser düzenledi.

Samsun'da sahne alan Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, sokak hayvanlarına destek için konser verdi.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'in sokakta bulup evlerine aldığı yavru keçi hakkında yaptığı esprili sitemle gündeme gelmişti. Göçer, milyon dolarlık boğaz manzaralı villalarının Ömür Gedik tarafından eve alınan keçi ve 30 kedi yüzünden bir hayvan barınağına döndüğünü belirterek serzenişte bulunmuş ve geniş yankı uyandırmıştı. Bu ikili, kuruculuğunu ünlü sanatçı Ömür Gedik'in yaptığı Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Samsun'da bir etkinliğe imza attı. Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'in sahne aldığı destek gecesinde iki sanatçı çeşitli eserleri seslendirdi.

Barınaktaki 400'den fazla hayvanın tedavi ve bakım giderlerine destek sağlanması için gerçekleştirilen etkinlikte söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Ferhat Göçer'in performansı beğeni topladı. Hareketli şarkıları seslendiren Ömür Gedik ise davetlilere eğlence dolu anlar yaşattı. Samsun'da gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını söyleyen Ömür Gedik, "Samsun'a ayrı bir ilgim ve sevgim var. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Müzik, eğlence ve destek dolu geceye şehrin ticaret, siyaset, sağlık alanlarından çok sayıda önemli isim katıldı. Gecenin yapılmasında destekleri bulunanlara ise programın sonunda plaket takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Hayvanlara Destek İçin Konser - Son Dakika

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