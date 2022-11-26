Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömür Gedik avukatlara seslendi: Meslekten olma pahasına şüpheliler için ceza isteyin - Son Dakika
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Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömür Gedik avukatlara seslendi: Meslekten olma pahasına şüpheliler için ceza isteyin

26.11.2022 15:06

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneğinin (HAÇİKO) kurucusu Ömür Gedik, Konya'da elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden kişiyi hiçbir avukatın savunmak istemediğini ifade etti. Avukatlara seslenen Gedik, "Zorunlu avukatlıktan kaçmayın arkadaşlar, kabul edin görevi ve bunlara verilen tüm cezaların arttırılmasını isteyin. Meslekten olma pahasına yapın bunu" paylaşımında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklediği anların görüntüsü ülkenin gündemine oturdu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin kurucusu Ömür Gedik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hiçbir avukatın iki şüpheliyi savunmak istemediğini söyleyerek çağrıda bulundu.

"DAVA AÇTIK, ALLAH CEZANIZI VERSİN"

Konya'da görüntülerle ilgili sorumlulara dava açtıklarını söyleyen Gedik, "Hem yapana hem seyredene hem de denetlemeyene dava açtık. Allah cezanızı versin çünkü ceza almayacaksınız demek istemiyorum. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Ama yine de Allah cezanızı versin inşallah" dedi.

"ZORUNLUK AVUKATLIKTAN KAÇMAYARAK CEZALARIN ARTIRILMASINI İSTEYİN"

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Gedik, hiçbir avukatın iki şüpheliyi savunmak istemediğini söyleyerek "Konya'daki vahşileri hiçbir avukat savunmak istemiyormuş. Zorunlu avukatlıktan kaçmayın arkadaşlar, kabul edin görevi ve savunma yerine bunlara verilen tüm cezaların arttırılmasını isteyin. Meslekten olma pahasına yapın bunu" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI VE EŞİNE SESLENDİ

Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a seslenen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Bütün barınaklar 7/24 izlemeye ve hayvan hakları derneklerinin erişimine açılsın. Sadece Konya değil, yüzde 90'ı berbat halde. Lütfen duyun sesimizi ve onların sessiz çığlıklarını."

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Son Dakika Magazin Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömür Gedik avukatlara seslendi: Meslekten olma pahasına şüpheliler için ceza isteyin - Son Dakika


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