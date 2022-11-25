Köpeklerin vahşice öldürülmesine isyan eden Seren Serengil gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Köpeklerin vahşice öldürülmesine isyan eden Seren Serengil gözyaşlarını tutamadı

25.11.2022 15:05

Hayvanseverliğiyle tanınan Seren Serengil, Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak öldürdüğü öne sürülen görüntülerin ardından canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Olayın katliam olduğunu söyleyen Serengil, "Allah belanızı versin. Sizin Allah'ınız yok" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, canlı yayında hüngür hüngür ağlayarak isyan etti.

"KANINIZ BOZUK DEĞİLSE BU İNSANLAR İÇERİ ATILIR"

Köpeklerin canice öldürülmesine sessiz kalamayan Seren Serengil, suçluların cezaevine gönderilmesi gerektiğini söyleyerek "Dün Konya'da köpeklerimizi kafasına kürekle vura vura öldürdüler. Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum. Hiç uyumadım, delireceğim. Benim çocuğum olmadı ama sizlerin var. Gerçekten çok büyük katliam, çok büyük işkence. Böyle bir şey olamaz. Bu görevlilerin hapse girmesini istiyoruz. Biraz Allah'ınız varsa, biraz Müslümansanız, kanınız bozuk değilse bu insanlar içeri atılır" dedi.

Köpeklerin canice öldürülmesine isyan eden Seren Serengil, canlı yayında hüngür hüngür ağladı

"SİZİN ALLAH'INIZ YOK MU?"

Konuşmakta güçlük çeken Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Neden yapıyorsunuz? Sizin Allah'ınız, çocuğunuz yok mu? Lütfen sessiz kalmayın. Allah belanızı versin. Şu an bütün Türkiye böyle. Savaş çıkacak gibi... Sizin Allah'ınız yok. Hiçbir canlı böyle öldürülemez. Bu zihniyetinde Allah belasını versin. Hayatım boyuncu böyle bir vahşet görmedim. Kendi yaşadığım memlekette nefret ediyorum. Allah rızası için."

YORUMLAR (1)
  • Özgür Ertul: O köpeklere nasıl merhamet edip ağladıysan ; Allah ( cc ) da sen ahirete irtihal ettiğinde sana rahmetiyle muamele eylesin , YA RAHİME SEYYİDE !.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Seren Serengil, Konya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Köpeklerin vahşice öldürülmesine isyan eden Seren Serengil gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin vahşice öldürülmesine isyan eden Seren Serengil gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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