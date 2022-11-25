Köpeklerin vahşice öldürülmesine isyan eden Seren Serengil gözyaşlarını tutamadı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, katliamla ilgili iki cümlelik klişe bir açıklama yaptı

Dünyada bu isimden sadece Türkiye'de var! Duyunca siz de şaşırmadan edemeyeceksiniz

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, canlı yayında hüngür hüngür ağlayarak isyan etti.

"KANINIZ BOZUK DEĞİLSE BU İNSANLAR İÇERİ ATILIR"

Köpeklerin canice öldürülmesine sessiz kalamayan Seren Serengil, suçluların cezaevine gönderilmesi gerektiğini söyleyerek "Dün Konya'da köpeklerimizi kafasına kürekle vura vura öldürdüler. Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum. Hiç uyumadım, delireceğim. Benim çocuğum olmadı ama sizlerin var. Gerçekten çok büyük katliam, çok büyük işkence. Böyle bir şey olamaz. Bu görevlilerin hapse girmesini istiyoruz. Biraz Allah'ınız varsa, biraz Müslümansanız, kanınız bozuk değilse bu insanlar içeri atılır" dedi.

"SİZİN ALLAH'INIZ YOK MU?"

Konuşmakta güçlük çeken Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Neden yapıyorsunuz? Sizin Allah'ınız, çocuğunuz yok mu? Lütfen sessiz kalmayın. Allah belanızı versin. Şu an bütün Türkiye böyle. Savaş çıkacak gibi... Sizin Allah'ınız yok. Hiçbir canlı böyle öldürülemez. Bu zihniyetinde Allah belasını versin. Hayatım boyuncu böyle bir vahşet görmedim. Kendi yaşadığım memlekette nefret ediyorum. Allah rızası için."