Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimlerde müşahitlik yapacak - Son Dakika
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Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimlerde müşahitlik yapacak

22.05.2023 15:05

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde müşahit olacak. Seçim öncesi müşahitlik eğitimine katılan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında ikinci bebeğini kucağına alan başarılı oyuncu Hazal Kaya, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasını ardından harekete geçti. Bu süreçte boş durmayan oyuncu, 28 Mayıs'taki seçimle müşahit olduğunu duyurdu.

"SANDIK BAŞINDA SÜT SAĞACAĞIM"

Instagram hesabından müşahit olduğunu duyuran Hazal Kaya, "Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım. Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım" ifadelerini kullandı.

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali Atay'ı 2023 yılında da kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı.

Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahitlik yapacak
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