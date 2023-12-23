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Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor - Son Dakika
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Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor

Son olarak dijital platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hazal Kaya, ekranlara geri dönüyor. Kaya, yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz ile partner olacak.

Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
23.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:53
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Rise Of Empries Ottoman, Her Yerde Sen, Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Hekimoğlu gibi projelere imza atan Karga Seven Pictures, "Alı-Kara" dizisi için kolları sıvadı. Erkek Başrol olarak Alperen Duymaz ile anlaşan şirket, son olarak Hazal Kaya'yla el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak EGO dizisinde rol alan Alperen Duymaz, polisiyle aşk hikayesinin anlatılacağı diziyle anlaştı. Duymaz'ın ardından Hazal Kaya ile görüşmelere başlandı.Kanal görüşmeleri de devam eden dizinin sete çıkış tarihi henüz belli değil. Senaryoyu çok beğenen iki oyuncu dizinin kanalı belli olana kadar dijital ve film projelerini değerlendirmeye alacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak, senaryosunu ise Eylem Canpolat kaleme alacak.

Hazal Kaya ekranlara dönüyor! Alperen Duymaz ile partner olacak
Hazal Kaya ekranlara dönüyor! Alperen Duymaz ile partner olacak
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Alperen Duymaz, Hazal Kaya, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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